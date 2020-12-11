«Никого не заставляли обнажаться»: Марина Зудина рассказала об интимных сценах в «Содержанках»

Одну из главных ролей в «Содержанках» Константина Богомолова исполнила 55-летняя Марина Зудина, которой приходилось играть в постельных сценах в том числе. Появление полуобнаженной актрисы в кадре вызвало большой резонанс среди зрителей. У самой же актрисы на этот счет своя точка зрения.

«Моя линия очень откровенная, но это определенный жанр. В сценах, где надо прям раздеваться, я считаю, должны играть более молодые актрисы. В сериале все-таки важны человеческие отношения. Никого не заставляли обнажаться», — цитирует «СтарХит» Зудину.

Напомним, что Марина Зудина — вдова Олега Табакова. Актриса воспитывает сына Павла, который уже дебютировал в кино, и дочь Марию.

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