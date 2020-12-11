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«Выбрали то самое платье?»: Алсу примерила два новогодних наряда с металлизированным блеском

Певица предстала в серебристом свободном и черном обтягивающем аутфитах.

«Выбрали то самое платье?»: Алсу примерила два новогодних наряда с металлизированным блеском
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/

Многие звезды уже определились с нарядами для главной праздничной ночи декабря. Например, Ксения Бородина выбрала нежно-желтое мини-платье с драпировкой на талии и ультрамодными подплечниками. А Екатерина Стриженова отдала предпочтение рустикальному стилю — наряду в пол с длинными рукавами.

Певица Алсу, похоже, остановилась на двух вариантах, и пока выбирает из них. Первое — серебристое свободного кроя с рукавами «летучая мышь», второе — мерцающее черное мини с воротником «гольф». Она показала оба платья в своем микроблоге и спросила:

Алсу
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/

«А вы уже выбрали то самое платье, в котором встретите Новый год?» — написала певица.

Поклонники разделились на два лагеря. Кто-то проголосовал за первый вариант, кому-то больше приглянулся второй. Но единогласно фолловеры решили, что Алсу в обоих нарядах прекрасна:

«Красотка!», «Боже!!», «Какие шикарные платья, просто», «Черное клевое», «Какая красивая», — пишут в комментариях.

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