Умер культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, собиравшийся купить дом в Юрмале

Культовый южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии после осложнений от коронавируса. В прибалтийскую страну он прибыл, чтобы купить себе дом в Юрмале. Кроме того, он собирался оформить вид на жительство. Всякая связь с ним пропала 5 декабря.

Интересно, что на запланированную несколько дней назад встречу режиссер не явился, после чего его стали активно разыскивать. Оказалось, что Ким Ки Дук последние дни находился в одной из латвийских больниц. Найти его оказалось не так-то просто. Дело в том, что в Латвии действуют правила о защите личных данных.

Напомним, что Ким Ки Дук не раз приезжал в Россию, где у него была многочисленная армия поклонников. Режиссер известен прежде всего по таким картинам, как «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» (2003), «Натянутая тетива» (2005), «Время» (2006), «Вздох» (2007).

В 2012 году он был удостоен «Золотого льва» Венецианского фестиваля за ленту «Пьета», сообщает издание delfi.lv.

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