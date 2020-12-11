Егор Крид зажег на сцене в джинсовой куртке и черно-белых рваных джинсах

Егор Крид принял участие в концерте телеканала «Музыка Первого», который покажут по ТВ в новогоднюю ночь.

Егор Крид стал по-настоящему популярным после участия в шоу «Холостяк». Да и «развод» с Black Star положительно сказался на его рейтингах. На сегодняшний день, он один из самых популярных певцов среди молодежи, а о его личной жизни и вовсе ходят легенды.

В прессе до сих пор не утихают страсти после его громкого романа с Нюшей. Правда, молодые расстались быстро. Крид рассказывал в одном из интервью, что на тот момент он только начинал свой творческий путь, был неуверенным в себе, часто ревновал свою возлюбленную и устраивал скандалы.

И лишь недавно артисты наладили общение и даже записали совместные треки.

В новогоднем концерте-телесъемке канала «Музыка Первого» — «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада» Крид тоже принял участие. Егор надел белую джинсовую куртку и рваные черные джинсы с белыми вставками.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации на мероприятии действовали ограничения: на концерте обязательно нужно было находиться в маске и перчатках. А зал «ВТБ-арены» был заполнен не более чем на 25%.

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