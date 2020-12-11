«По секретным делам»: Рудковская оделась в одном стиле с семилетним сыном от Плющенко

45-летняя Яна Рудковская минувшей осенью снова стала мамой. У них с Евгением Плющенко родился второй сын Арсений. О том, что светская львица и олимпийский чемпион планировали родительство, Рудковская рассказывала, однако для большинства поклонников столь скорое прибавление в семье стало приятной неожиданностью. Малыша звездам выносила суррогатная мама.

Появление нового члена семьи не стало для Яны Рудковской поводом отказаться от работы. Девушка по-прежнему живет в плотном графике, выходит в свет, ведет бизнес. На этот раз она появилась на публике с семилетним сыном и подчеркнула: «По секретным делам».

Рудковская оделась с Сашей Плющенко в одном стиле. Так, family look она составила из любимого люксового бренда Dior, облачившись в стильную жилетку. В такой же утепленной вещице позировал и Гном Гномыч.

К слову, периодически Рудковская показывает и маленького Арсения в своем Instagram. Маме помогают с ребенком все домочадцы, особенно семилетний Саша. Он с удовольствием нянчится с братиком и признается, что малыш очень похож на него.

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