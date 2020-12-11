Александр Песков вспомнил, как Алла Пугачева вырезала его выступление из «Рождественских встреч»

Как отметил пародист, они познакомились в 1988 году, после чего его карьера резко пошла в гору.

Пародист Александр Песков в своей книге «Мужчина в колготках» вспомнил знакомство с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. По его словам, в 1988 году его впервые пригласили выступить в Театре эстрады. Примадонне понравилась его пародия на ее песню «Просто», и исполнительница попросила сделать больше номеров с ее композициями.

По словам Пескова, он работал несколько лет с Пугачевой. Его номер был одним из главных в ее программе. На «Рождественских встречах» он блистал на сцене три дня. Пугачева лично наблюдала за ним из ложи. Каково же было его удивление, когда он не увидел свой номер в финальном шоу на телевидении.

Как отметил Песков, он пошел к Пугачевой и задал вопрос, как так случилось. Ответ был прямолинейным, но честным: «Ну, нельзя лучше меня работать. Как я могла допустить такое? Сам подумай?» Пародист считает, что это были высшие слова похвалы для него.

Отметим, что Примадонна проводила «Рождественские встречи» с 1988 года с небольшими перерывами. В 2013 году она организовала их в последний раз.

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