«Надо мечтать, как можно больше»: обнаженная Мария Горбань порезвилась в джакузи на отдыхе

Актриса опубликовала пикантную запись в социальных сетях и свела с ума своих поклонников.

Актриса Мария Горбань в Instagram разметила красивую запись, которая, судя по всему, была сделана во время ее отдыха на Мальдивах. На кадрах можно увидеть обнаженную «экранную жену актера Дмитрия Нагиева» в шикарном деревянном джакузи огромных размеров. Она наслаждается солнцем и свободой. На спине у звезды сериала «Кухня» можно рассмотреть пикантную татуировку.

«Надо мечтать, как можно больше, как можно сильнее мечтать, чтобы будущее обратить в настоящее». Мария Горбань

«Какая вы красивая, Мария. Тату на вас хорошо смотрится», «Маша, хватит балдеть. Надо бы и поработать», «Просто сказка, а не отдых», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Горбань — одна из самых востребованных российских актрис. Ей сейчас 33 года. Уже четыре года она счастлива в браке с фотографом Кириллом Зоткиным. От предыдущих отношений у нее есть дочь Стефания.

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