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Дочь Олега Ефремова раскрыла подробности смерти внука актера под поездом

Как отметила Анастасия, вынести эту трагедию было просто невозможно.

Дочь Олега Ефремова раскрыла подробности смерти внука актера под поездом
Олег Ефремов. Фото: Globallookpress.com

Дочь актера Олега Ефремова Анастасия в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о смерти своего сына Олега, названного в честь знаменитого деда. Женщина с трудом пережила эту трагедию в начале двухтысячных годов.

Анастасия Ефремова и Борис Корчевников
Анастасия Ефремова и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«После смерти отца я совершенно растерялась и не знала, как мне жить. Но потом погиб сын Олег. Я до сих пор думаю, что Олега отец забрал. Он там ему был нужен».

Анастасия Ефремова

Как отметила Анастасия Ефремова, в смерти сына виноват поезд. «Его задел поезд Москва – Вятка вот этой подножкой. Он его задел и сразу насмерть. Он только нашел свой путь, потому что не был уверен в своем актерском призвании. Он сначала поступил на продюсерский факультет. Потом ему стало не нравиться, что происходило во МХАТе. И он ушел из вуза, не доучившись. А потом Алексей Баталов, тоже покойный, готов был его взять на второй курс во ВГИК без экзаменов. Я выпала из жизни, когда его не стало. Не помню, что потом три года происходило. Я стала пить. Вынести это было невозможно. Эту боль только водкой можно было заглушить», — заявила Анастасия Ефремова.

Напомним, что Анастасия Ефремова родилась в браке актера со второй гражданской женой — сценаристом Ириной Мазурук. Она театральный критик по образованию.

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