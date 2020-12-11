Дочь Олега Ефремова раскрыла подробности смерти внука актера под поездом

Дочь актера Олега Ефремова Анастасия в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о смерти своего сына Олега, названного в честь знаменитого деда. Женщина с трудом пережила эту трагедию в начале двухтысячных годов.

«После смерти отца я совершенно растерялась и не знала, как мне жить. Но потом погиб сын Олег. Я до сих пор думаю, что Олега отец забрал. Он там ему был нужен». Анастасия Ефремова

Как отметила Анастасия Ефремова, в смерти сына виноват поезд. «Его задел поезд Москва – Вятка вот этой подножкой. Он его задел и сразу насмерть. Он только нашел свой путь, потому что не был уверен в своем актерском призвании. Он сначала поступил на продюсерский факультет. Потом ему стало не нравиться, что происходило во МХАТе. И он ушел из вуза, не доучившись. А потом Алексей Баталов, тоже покойный, готов был его взять на второй курс во ВГИК без экзаменов. Я выпала из жизни, когда его не стало. Не помню, что потом три года происходило. Я стала пить. Вынести это было невозможно. Эту боль только водкой можно было заглушить», — заявила Анастасия Ефремова.

Напомним, что Анастасия Ефремова родилась в браке актера со второй гражданской женой — сценаристом Ириной Мазурук. Она театральный критик по образованию.

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