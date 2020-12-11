«Чем не Англия!»: Галкин сравнил вид из окна своего замка с Викторианскими пейзажами

Максим Галкин и Алла Пугачева много лет живут в подмосковной деревне Грязь. Здесь телеведущий построил для своей семьи настоящий замок. Шестиэтажный особняк с несколькими башнями выполнен в Викторианском, готическом и романском стилях, а обрамлением особняка является роскошный сад.

Галкин обожает гулять по приусадебной территории в любую погоду. Летом он наслаждается пением птиц и цветением растительности, а зимой — сказочной атмосферой в периоды снегопада. На этот раз шоумен показал рассвет из окон замка.

«Ну вот чисто есть такой художник английский Гримшоу Аткинсон, — залюбовался муж Пугачевой видом из окна и заметил: — Вот так же красиво у него! Во! Боже мой, чем тебе не Англия!»

Галкин с нескрываемым восторгом сравнил вид из своего окна с шедеврами Викторианской живописи. А позже поспешил подтвердить найденное сравнение:

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