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«Анастасия Александровна — эгоистичный человек»: дочь Ефремова о романе отца с Вертинской

Как отметила Анастасия Ефремова, какое-то время их считали женихом и невестой.

«Анастасия Александровна — эгоистичный человек»: дочь Ефремова о романе отца с Вертинской
Анастасия Вертинская. Фото: Globallookpress.com

Дочь актера Олега Ефремова Анастасия в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила роман своего отца с актрисой Анастасией Вертинской.

Борис Корчевников и Анастасия Ефремова
Борис Корчевников и Анастасия Ефремова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«У него с Настей была долгоиграющая история. Когда они расстались, то она сразу уволилась из театра. И вот тут она не угадала. Она написала заявление об уходе и, как мне кажется, здесь была некая манипуляция. Но с ним такие вещи не проходят. Он подписал заявление. Анастасия Александровна очень эгоистичный человек. Ей, как мне кажется, не хватило самоотверженности по отношению к такого рода человеку».

Анастасия Ефремова

Как отметила Анастасия Ефремова, ее папа и Анастасия Вертинская какое-то время считались женихом и невестой. «Вместе они везде ходили. Ну вот прямо в ЗАГС можно идти, но не случилось. У него была еще одна женщина. Но я не скажу, кто она такая. Папы уже нет, а она живая. Она мне не разрешила говорить», — заметила дочь Олега Ефремова.

Напомним, что Олег Ефремов трижды был в браке. Правда, каждый раз все завершалось разводами.

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