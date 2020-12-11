Варшавер объяснил, почему Чурикова уже несколько месяцев не появляется на сцене «Ленкома»

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, почему из репертуара культурного учреждения пропали все спектакли с участием знаменитой актрисы Инны Чуриковой. На сцену она не выходит уже несколько месяцев.
«Спектакли с ее участием мы изъяли из репертуара, потому что нам будет очень жалко, если, не дай бог, что-то случится с прелестной уникальной артисткой».
В то же время 82-летний актер Александр Збруев на сцене театра порой появляется. Как отметил Варшавер, артист уже переболел коронавирусом. Директор театра верит, что снаряд дважды в одну воронку не упадет и актер второй раз не заболеет опасной инфекцией.
Ранее стало известно, что в «Ленкоме» отменили все новогодние спектакли для детей в целях безопасности. Вместо этого в театре будут показывать «Поминальную молитву». Над постановкой сейчас работает актер Александр Лазарев.