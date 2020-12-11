Варшавер объяснил, почему Чурикова уже несколько месяцев не появляется на сцене «Ленкома»

Как отметил руководитель театра, ему будет очень жалко, если что-то случится с «прелестной и уникальной артисткой».

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, почему из репертуара культурного учреждения пропали все спектакли с участием знаменитой актрисы Инны Чуриковой. На сцену она не выходит уже несколько месяцев.

«Спектакли с ее участием мы изъяли из репертуара, потому что нам будет очень жалко, если, не дай бог, что-то случится с прелестной уникальной артисткой». Марк Варшавер

В то же время 82-летний актер Александр Збруев на сцене театра порой появляется. Как отметил Варшавер, артист уже переболел коронавирусом. Директор театра верит, что снаряд дважды в одну воронку не упадет и актер второй раз не заболеет опасной инфекцией.

Ранее стало известно, что в «Ленкоме» отменили все новогодние спектакли для детей в целях безопасности. Вместо этого в театре будут показывать «Поминальную молитву». Над постановкой сейчас работает актер Александр Лазарев.

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