«Они уже жили как соседи»: дочь Ефремова объяснила, почему ее отец расстался с Покровской

Дочь актера Олега Ефремова Анастасия в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ее отец расстался в свое время с третьей женой — актрисой Аллой Покровской. Именно в этом браке родился актер Михаил Ефремов.

«Этой конкретики, что бросил жену, найдя другую, не было. Брак распался, потому что у них не было контакта для совместной жизни. То есть оставался контакт для работы. Они смотрели в одном направлении. Но то, что связывает живущих мужа и жену у них не было. Они уже жили как соседи. Сын у них подрос. Он не бросал женщину с маленьким ребенком».

Анастасия Ефремова

Как отметила Анастасия Ефремова, расставание Алле Покровской далось очень тяжело. «Но никакой романтической составляющей не было. Могла и Алла быть инициатором их расставания, но в итоге он стал тем, кто принял решение уйти из семьи. Главным в его жизни был все-таки театр», — сказала дочь Олега Ефремова.

Напомним, что Алла Покровская ушла из жизни в 2019 году. Ее сын Михаил Ефремов очень сильно переживал смерть родительницы.

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