«Ему четырнадцати лет не было, когда он пришел пьяным»: сестра Ефремова вспомнила о загулах брата

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что ее звездный брат Михаил начал пить очень рано.

«Он однажды пришел домой пьяным на Новый год. Ему даже четырнадцати лет не было, поменьше. Он со своим другом Лешей стащил бутылку у отца из бара. И в подъезде они с ним распили. Потом он явился домой. Отца дома не было. Ему дед настучал. И вот тогда пришел гневный папа. Это все было при мне».

Анастасия Ефремова

Как отметила Анастасия, Олег Ефремов решил врезать сыну, но тот бегал от него вокруг стола. «И он его так и не догнал. Да не мог отец просто его ударить. Я один раз разбила машину. Он сказал, что будет меня пороть. Но собственно на этом все и закончилась. Бить был не его метод», — заявила Анастасия Ефремова.

Напомним, что актер Михаил Ефремов летом нынешнего года устроил смертельное ДТП. По его вине погиб человек. Актер был пьян. Сейчас он отбывает срок в колонии.

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