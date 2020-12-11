«Только они могут хотеть в деревню больше, чем на Мальдивы!»: Муцениеце высказалась о детях

Актриса Агата Муцениеце в Instagram высказалась о своих детях от актера Павла Прилучного. Как известно, их сыну Тимофею в этом году исполнилось семь лет, а дочери Мии четыре годика.

«Брат и сестра! Лучшее, что могло с ними случится — они есть друг у друга! Только она с таким восхищением смотрит на него, только он может расхохотаться от одного ее озорного взгляда, только вместе им так весело. Они скучают друг по другу, как только расходятся по разным комнатам, они придумывают самые интересные игры. Только они могут хотеть в деревню больше, чем на Мальдивы! Люблю их!»

Агата Муцениеце

«Агата, счастья вашим детям», «Как же там у вас красиво. Просто нереальная красота», «Какая красота! Это действительно счастье, что они есть друг у друга. А еще великое счастье, что у них есть вы! Дай Бог», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в феврале 2020 года. А актера сейчас бурный роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. А вот Муцениеце пока одинока.

Смотрите также: