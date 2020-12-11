«Мозг отключился мгновенно»: Ксенофонтова раскрыла подробности тайного романа с Марьяновым

Актриса Елена Ксенофонтова во время Ютуб-шоу «Честный развод» с Агатой Муцениеце призналась, что у нее был тайный роман с актером Дмитрием Марьяновым. Впрочем, на серьезный шаг, чтобы быть вместе и сыграть свадьбу, они так и не решились.

По словам Ксенофонтовой, страсть между ними возникла мгновенно и по-хулигански. При этом они не показывали своих чувств на публике. Даже коллеги ничего не знали об этом романе.

«К тому же у меня всегда было табу — не могу встречаться с несвободными людьми. А у него были отношения. Меня это тяготило, но была страсть, мозг отключился мгновенно». Елена Ксенофонтова

Как заметила Ксенофонтова, Марьянов был сложным человеком. С некоторыми его привычками она никогда не смогла бы смириться. В какой-то момент она увидела страх в глазах Марьянова. Тогда она сказала ему важные слова, поняв, что они зашли слишком далеко: «Я отпускаю нас обоих». По словам Ксенофонтовой, она всю жизнь любила этого человека.

Напомним, что Ксенофонтова и Марьянов сблизились на съемках картины «Карамболь» в 2006 году. В те годы Ксенофонтова жила в браке с продюсером Ильей Неретиным. Сам Марьянов, который ушел из жизни в 2017 году, примерно тогда же жил гражданским браком с фигуристкой Ириной Лобачевой.

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