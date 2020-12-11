«Мира, добра, света и чудес каждому дому!»: Жасмин показала подросших детей от миллионера Шора

Маргарите в этом году исполнилось восемь лет, а Мирону – четыре годика.

Певица Жасмин в Instagram поздравила всех близких и поклонников с главным иудейским праздником – Ханукой. Она поделилась фотографией со своими подросшими детьми. Маргарите в этом году исполнилось восемь лет, а ее братику Мирону – четыре годика. Надо отметить, что ребята заметно подросли за последнее время.

«Хаг Ханука самеах всем тем, кто отмечает этот важный иудейский праздник свечей сегодня. Мира, добра, света и чудес каждому дому!»

Жасмин

«Жасмин. Вашей семье мира и добра», «Интересный какой праздник. Знаю, что свечи в этот день зажигают», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что отцом детей Жасмин является молдавский политик, бизнесмен и миллионер Илан Шор. У мужчины, кстати, есть израильское гражданство. Интересно, что Жасмин на десять лет старше мужа. У исполнительницы также есть сын Михаил от первого брака с владельцем престижного московского ресторана Вячеславом Семендуевым. С мужчиной она развелась в 2006 году из-за побоев.

Смотрите также: