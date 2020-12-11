«Первые подарки»: Волочкова показала свою огромную новогоднюю елку

Анастасия Волочкова накануне зимы отдохнула на Мальдивах. Там звезда побывала вместе с возлюбленным, которого тщательно скрывает. Однако, чуть-чуть тайну личной жизни балерина все-таки приоткрыла – ее бойфренда зовут Олег.

С новыми силами танцовщица вернулась в Москву и начала готовиться к Новому году. Она установила огромную елочку, которую украсила золотыми и белыми игрушками, а также синей гирляндой. Под лесной красавицей уже появились подарки. Кроме того, Волочкову уже начали поздравлять.

«Первые подарки новогодние от друзей», — показала презент Волочкова.

Накануне звезда сцены принимала друзей, которые заранее позаботились о новогоднем подарке и пришли к Волочковой не с пустыми руками.

Кстати, многие звезды уже похвастались своими наряженными елочками. Например, Татьяна Навка украшала символ Нового года вместе с шестилетней дочкой Надей Песковой.

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