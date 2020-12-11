«Даже в сильные морозы»: Бородина утеплилась стеганым пуховиком с меховым воротником

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина не скрывает, что является настоящим шопоголиком. Она неоднократно рассказывала об этом, а также наглядно демонстрировала свою страсть к покупкам. На этот раз девушка утеплилась в черный стеганый пуховик с белым меховым воротником и заметила:

«Когда просто надела и уверена в том, что тебе будет тепло и уютно даже в сильные морозы», — написала Бородина.

Это не первый зимний вариант верхней одежды, которым пополнила свой гардероб теледива. У Бородиной несколько самых разных пальто, курток и пуховиков. Кроме того, девушка накануне зимы приобрела себе шубу из натурального меха.

Дело все в том, что Бородина – настоящая мерзлячка, как она себя называет. Девушка ценит тепло и старается, чтобы вещи, которыми она себя окружает, дарили ей его.

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