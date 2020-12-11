Памятник на могиле Алексея Булдакова будет установлен на «народные деньги»

Гильдия актеров кино объявила сбор средств на установку памятника на могиле актера Алексея Булдакова. Соответствующее объявление появилось на сайте организации с реквизитами счета.

«Много доброго, талантливого и щедрого создал Алексей Иванович Булдаков за свою жизнь. Человек, который на протяжении многих лет ежемесячно из гонораров за съемки и концерты помогал нуждающимся коллегам, достоин того, чтобы памятник был поставлен на народные деньги».

Гильдия актеров кино

Отметим, что вдова Алексея Булдакова практически не появляется на могиле мужа. Людмила Андреевна очень плохо себя чувствует. Скорая помощь чуть ли не дежурит у ее дома. Лишний стресс ей сейчас совсем ни к чему. Надо добавить, что именно вдове досталось все наследство звезды фильма «Особенности национальной охоты», где он сыграл генерала.

Алексей Булдаков ушел из жизни в апреле 2019 года. Трагедия случилась в столице Монголии – Улан-Баторе. Актер был похоронен спустя несколько дней на Троекуровском кладбище столицы со всеми почестями.

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