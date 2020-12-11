«У него не было паспорта»: Власова объяснила, почему не сыграла вторую свадьбу с Джигарханяном

Вторая жена покойного актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале объяснила, почему не сыграла во второй раз свадьбу с народным артистом.

«Дело в том, что у него не было паспорта. Мы пытались решить этот вопрос. Он сначала хотел жениться в сентябре, потом на свой юбилей — в октябре, но у нас это так и не получилось».

Татьяна Власова

Как отметила Власова, в какой-то момент она отпустила ситуацию. Она решила, что пусть лучше между ними так и будет гражданский брак. Тем более, что они были женаты много лет до этого. По словам Власовой, она так и не смирилась со смертью Джигарханяна. Когда заходит в дом, то ищет его глазами. Все наследство актера, как она отметила, достанется его пасынку Степану. Сама она претендовать на него не собирается.

Ранее друг Джигарханяна продюсер Марк Рудинштейн утверждал, что актер успел во второй раз сыграть свадьбу с Власовой. Как говорил продюсер, именно эту актрису всегда любил народный артист.

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