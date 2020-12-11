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«На спектакль»: Топалов привез сына в костюме Панды на съемки

Певец сообщил, что ради сына снова предстанет в образе его любимого персонажа.

«На спектакль»: Топалов привез сына в костюме Панды на съемки
Влад Топалов с сыном. Фото: instagram.com/vladtopalovofficial/

Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, многие праздничные концерты и мероприятия перешли в онлайн-формат. Но телевизионные шоу и концерты, «голубые огоньки» и праздничные выпуски проектов никто не отменял. И певец Влад Топалов вместе с сыном приняли участие в съемках новогоднего шоу «Маска».

Самый засекреченный вокальный телепроект вышел в эфире НТВ минувшей весной, в нем Влад Топалов принял участие, нарядившись в костюм Панды. Оказалось, что это животное – любимый зверек его маленького сынишки от Регины Тодоренко. И на новогоднем шоу он снова нарядился в костюм.

«Единственный человек, который мог заставить меня сделать это еще раз….», — музыкант объяснил, что сделал это ради сына.

Сам Майкл Топалов тоже нарядился Пандой. И на вопрос мамы, куда он приехал в наряде Мишки, серьезно ответил: «На спектакль».

Напомним, совсем недавно сынок Тодоренко и Топалова отметил двухлетие. Это первенец пары, и мама с папой не стесняются демонстрировать всю свою любовь и нежность, которую испытывают к ребенку — на первых кадрах видео Влад зацеловывает макушку сына, а потом крепко сжимает его ладошку в своей руке.

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