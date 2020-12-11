«Вон у нас сколько света!»: Галкин показал залитый солнцем замок

Муж Аллы Пугачевой объяснил, почему его видео с детьми обычно получаются темными.

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой живут в настоящем замке в деревне Грязь. Шоумен регулярно делает экскурсии по своему особняку, показывая интерьеры и оформление. Кроме того, сына и дочку Пугачевой он также снимает дома, и зрители могут наблюдать внутреннее пространство жилья.

Только кто-то из фанатов спросил у Галкина, почему они живут без света – на многих видео с Гарри и Лизой интерьеры не освещены. И шоумен решил показать и рассказать, как обстоит дело на самом деле:

«Спрашивают, где же у нас свет в замке. Вон у нас сколько света!», — показал Галкин. И пояснил: «Просто в основном вечером снимаю, когда дети приходят из школы. А с утра солнце, прелесть! Так что света у нас много!».

И действительно, в окна замка заглядывало утреннее солнышко. И интерьеры залило лучами так сильно еще и потому, что остекление особняка у Галкина – панорамное.

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