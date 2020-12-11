Брежнева вслед за Орбакайте выбрала бахрому в качестве концертного наряда

С приближением Нового года звезды шоу-бизнеса все чаще появляются перед онлайн-публикой в концертных нарядах – их график расписан по минутам, а в день бывает несколько съемок, но они все равно стараются держать в курсе своих преданных поклонников.

Так, Кристина Орбакайте сообщила, что в преддверии главной ночи года она подготовила новый хит. И ее фанаты услышат песню совсем скоро. Для клипа артистка выбрала ослепительно переливающийся аутфит – платье с серебряной бахромой.

Вслед за Орбакайте бахрому в свой образ для выступления привнесла и экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева. Красавица облачилась в топ-бюстье из страз, а поверх него накинула бомбер из металлизированной бахромы.

«Такой стиль больше всего идет, никак иначе! Знаете,в нем вы смотритесь по красивее, чем в других стилях, чувствуется ваша женственность», «Боже какая вы красивая», «Сияешь словно солнышко», «Ты как всегда на стиле», — поспешили заметить фолловеры.

Смотрите также