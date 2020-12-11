«Бегемот какой-то или крокодил»: Стеша Маликова показала, какой «макияж» ей сделал двухлетний братик

50-летний Дмитрий Маликов в браке с Еленой Изаксон воспитывает двоих детей. Старшей дочери Стефании уже 20 лет, девушка учится в МГИМО, а также занимается производством женской одежды собственного бренда. Младшему сыну Марку – 2 годика. И братик с сестренкой обожают друг друга.

Стеша и Марк любят играть вместе, а также ведут забавные диалоги. Накануне дети композитора решили поиграть в мейкап-салон, и мальчик, вооружившись тушью для ресниц, начал «творить» на лице сестренки «красоту» — накрасил ей глаза, щечки, губы. Предвосхищая результат, сестра сначала решила спросить:

— А кто — Стеша?, — задала вопрос братику девушка. — Бегемот какой-то или крокодил, — отрезал малыш.

В итоге тушь для ресниц в руках юного визажиста превратилась в универсальное средство. Марк нанес ее по всему лицу Стефании. Получилось очень неожиданно.

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