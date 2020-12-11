«Номер один!»: Бузова предстала на съемках в белоснежном полушубке оверсайз

Певица обожает быть в центре внимания и всегда выглядит ярко.

34-летняя поющая телеведущая Ольга Бузова в эти дни участвует сразу в нескольких новогодних телепроектах. На один из них — шоу SnowПати, которое состоится в «ВТБ Арене» — звезда учла дресс-код, и вышла на сцену во всем белом. На этом же шоу состоялась премьера их с бойфрендом Давидом Манукяном трека «Снежинки», который звезды сотворили буквально на днях.

Как привыкла Бузова, с одной съемки она отправилась на другую. И предстала в качестве ведущей интересного проекта, где исполнила песню Моргенштерна. Здесь девушка уже сменила аутфит, сделав его более зимним, и утеплилась в пушистый белоснежный полушубок оверсайз.

«Просто можешь говорить: «Ольга Бузова – номер один». Точка!», — попросила объявить себя теледива.

Известно, к слову, что на шоу SnowПати выступят певица Клава Кока, Егор Крид, Niletto и многие другие.

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