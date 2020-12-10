«Приятный зимний вечер»: Буланова запечатлелась с Анчуковым в ресторане

В конце ноября Татьяна Буланова представила свою новую песню «Разные судьбы». Спела ее в дуэте с молодым актером Артемом Анчуковым. Фанаты не перестают обсуждать тот факт, что их связывает не только творчество. Но артистка утверждает, это всего лишь дружба. В своем Instagram она опубликовала свежий снимок с Анчуковым.

«Приятный зимний вечер в уютном ресторане», — подписала снимок Буланова.

Ранее и сам Артем, который, к слову, младше Татьяны на 12 лет, рассказывал о дружбе. О 51-летней певице он отзывается как об отзывчивой и доброй женщине.

больше по теме Роковая брюнетка: Буланова с темным цветом волос позировала в асимметричном платье Снимком артистка поделилась с фанатами в Instagram.

Напомним, что весной этого года Буланова перенесла микроинсульт. После этого артистка долгое время не появлялась на публике. К счастью фанатов все закончилось хорошо.

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