Без нижнего белья: Рудова в наряде цвета фуксии засветила экстремальное декольте

Наталья Рудова — обладательница шикарной фигуры. Блондинка не скрывает все прелести, которыми ее наградила природа и часто показывает своим фанатам в Instagram откровенные снимки. На этот раз 37-летняя актриса опубликовала фото со съемочной площадки комедии «Свингеры». Она облачилась в блузу цвета фуксии без нижнего белья, показав фанатам дерзкое декольте.

Напомним, что недавно Рудова решила дать отпор хейтерам. Ее возмутил тот факт, что люди не только пишут ей гадости из закрытых аккаунтов, но и пытаются учить жизни.

К слову, в главных ролях «Свингеров» также снялись Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Илья Носков. По словам актрисы, первый блок комедии уже отснят.

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