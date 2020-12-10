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Без нижнего белья: Рудова в наряде цвета фуксии засветила экстремальное декольте

Актриса снимается в комедии «Свингеры».

Без нижнего белья: Рудова в наряде цвета фуксии засветила экстремальное декольте
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Наталья Рудова — обладательница шикарной фигуры. Блондинка не скрывает все прелести, которыми ее наградила природа и часто показывает своим фанатам в Instagram откровенные снимки. На этот раз 37-летняя актриса опубликовала фото со съемочной площадки комедии «Свингеры». Она облачилась в блузу цвета фуксии без нижнего белья, показав фанатам дерзкое декольте.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Скриншот: instagram.com/rudovanata

Напомним, что недавно Рудова решила дать отпор хейтерам. Ее возмутил тот факт, что люди не только пишут ей гадости из закрытых аккаунтов, но и пытаются учить жизни.

К слову, в главных ролях «Свингеров» также снялись Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Илья Носков. По словам актрисы, первый блок комедии уже отснят.

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