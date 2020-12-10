«Никаких поблажек»: Саша Плющенко показал программу, которой посвящает по несколько часов в день

Семилетний Саша Плющенко занимается фигурным катанием в школе своего отца. Ежедневно на льду мальчик проводит по 3-4 часа, оттачивая мастерство фигурного катания. Об этом он рассказал в своем Instagram и показал программу.

«Каждый день! По 3 -4 часа льда! Накатываем программу, усложняем с моим тренером Евгением Плющенко. На льду он тренер и никаких поблажек, а дома — мой любящий папа», — написал Гном Гномыч.

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Напомним, что кроме ледовых тренировок, Саша успевает учиться в школе. В этом году он стал первоклассником и старшим братом. В конце сентября в звездной семье появился еще один малыш, которого назвали Арсений.

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