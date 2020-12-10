«Что мне снег, что мне зной»: Ягудин в майке и плавательной шапочке прогулялся по улицам Салехарда

Алексей Ягудин и Роман Костомаров устроили юмористические соревнования в своих микроблогах. Роман сейчас с семьей отдыхает на Мальдивах и делится фото, и видео с песчаного побережья. А Алексей с Татьяной Тотьмяниной находится в одной из самых северных точек страны — Салехарде. Недавно Костомаров опубликовал видео, где он гуляет по курорту и напевает популярную песню. Ягудин подготовил для него ответ, который опубликовал в своем Instagram.

«Что мне снег, что мне зной», — запел Алексей, появившись на улице Салехарда в майке, плавательной шапочке и солнцезащитных очках.

Фанаты Ягудина засыпали его комментариями.

«У Вас убойное чувство юмора! До слез! Супер!» — писали пользователи Сети.

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