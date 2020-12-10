«Первые шаги в музыке»: Малинин показал архивное фото с 4-летней дочерью

Младшие дети Александра Малинина – Устинья и Фрол — недавно отметили свое 20-летие. Близнецов музыканту родила Эмма Малинина, врач по образованию. Дочка пошла по стопам отца и уже с малых лет играла на музыкальных инструментах. Об этом артист рассказал в своем Instagram, опубликовав архивное фото с девочкой.

«Первые шаги в музыке. Устинья начала играть на скрипке в четыре года, но потом перешла на фортепиано», — написал Малинин.

Фанаты певца отметили, что это папина заслуга.

«Маленькая, а уже такая талантливая. Творческий тандем. Какая умничка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что по стопам музыканта пошел и его старший сын Никита от первого брака. Популярность он получил благодаря проекту «Фабрика звезд – 3».

Смотрите также: