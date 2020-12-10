«Душа хочет нарядов царских»: Ивлеева в костюме Санта-Клауса задумалась, в чем встречать Новый год

До Нового года остается все меньше времени и многие модницы уже давно задумались над тем, в чем встречать праздник. Задалась этим вопросом и Настя Ивлеева. По словам телеведущей, прошлый Новый год она встречала в джинсах и толстовке, а сейчас думает, какой наряд выбрать. В своем Instagram она поделилась снимком, на котором позировала в образе Санта-Клауса с колпаком на голове и с рыжим цветом волос.

«Душа прям хочет нарядов царских, но встречаю Новый год я по-прежнему дома, с семьей! И вот, что делать?! Если все будут на спокойном домашнем, а я в красном бальном платье, то норм?!» — спросила у фанатов Ивлеева.

Недавно Настя решилась на бьюти-эксперимент. Перед фанатами она предстала с новым цветом волос. Снимки в образе жгучей брюнетки впечатлили многомиллионную публику блогера. Многие отметили, что темный цвет волос ей очень идет.

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