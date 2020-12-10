«Надо спрашивать у Бога»: Федор Добронравов высказался о продолжении съемок «Сватов»

Как отметил актер, у него сейчас нет никакой работы.

Актер Федор Добронравов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о продолжении съемок седьмой части сериала «Сваты».

«Сейчас из-за пандемии мы не снимаем продолжение «Сватов». Когда съемки возобновятся, надо спрашивать у Господа Бога. Сижу, жду. Причем со страхом. У меня другой работы нет. Я же артист. Я хоть ушел из театра, но все равно в театре». Федор Добронравов

Также актер заметил, что ничего не слышал о восстановлении в Киевской области дома семьи Будько. Именно в нем снимали первые части. Он, как известно, несколько лет назад пострадал от пожара. «Я понятия не имею, что в Киевской области восстановили этот дом. Никакого участия в восстановлении не принимал. Вообще об этом первый раз слышу. Я даже не знал, что дом горел. Столько лет прошло. Я же артист. Сегодня здесь, а завтра там», — сказал Добронравов.

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Съемки седьмой части сериала «Сваты» были заморожены из-за пандемии. Раньше лета 2021 года актеры на съемочную площадку, скорее всего, не вернутся.

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