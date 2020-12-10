«Она в одиночестве никогда не бывает»: Шаляпин высказался о новом романе Копенкиной

В браке с предпринимательницей музыкант был полтора года.

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал о своих отношениях с бывшей женой — бизнес-леди Ларисой Копенкиной.

«Лариса Копенкина сейчас в Танзании. С ней все хорошо. Ее укусил малярийный комар, но она с этим справилась быстро. Ей дали какие-то таблетки и все прошло. Мы с ней в прекрасных отношениях. Она — девушка активная. Насчет того, вышла она замуж или нет, то это лучше ей адресовать вопрос. Она в одиночестве никогда не бывает. Насчет супружества говорить не буду. Это Ларочкина жизнь». Прохор Шаляпин

Как отметил Прохор Шаляпин, он достаточно часто ездит к Ларисе Копенкиной в гости. «Она звала меня в Танзанию. Поехала она туда не одна, но с кем — сказать не могу. Это только Ларочка пусть рассказывает», — заметил певец.

Напомним, что Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина были в браке полтора года. Предпринимательница на 28 лет старше исполнителя.

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