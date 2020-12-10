«Зима пришла»: отдыхающие на Мальдивах Костомаров с сыном и дочкой повеселили фанатов

Роман Костомаров с семьей улетел на Мальдивы. Фигурист активно публикует в своем Instagram моменты отдыха и даже веселит своих подписчиков. На этот раз он в компании сына и дочки устроил «обтирание» песком.
«Зима пришла, ура!!!» — подписал видео Костомаров.
Подписчики оценили чувство юмора фигуриста.
«Вы такой позитив! Классно! Молодцы! Прикольные вы!» — писали пользователи Сети.
Напомним, у Романа подрастают двое детей от Оксаны Домниной. Старшей дочке Насте уже девять лет, а сыну Илье — пять. Также в новом сезоне шоу «Ледниковый период» Костомаров катается в паре с телеведущей Региной Тодоренко, а Домнина — с актером Вольфгангом Черни.