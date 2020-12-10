«Очень много текста»: директор Крутого отреагировал на отсутствие Фадеева на «Песне года»

По словам Егора Бондарева, ему нечего сказать на этот счет.

Исполнительный директор композитора Игоря Крутого Егор Бондарев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на отсутствие продюсера Максима Фадеева на «Песне года». Именно Крутой, как известно, является одним из идейных вдохновителей данного праздничного мероприятия.

«Господи, боже мой. Я не знаю. Сейчас пока не до этого. Игорь Яковлевич не рядом со мной. Я вообще не знаю, о чем вы говорите. Ступор и непонимание. Все. Очень много текста». Егор Бондарев

Ранее Максим Фадеев, отвечая на вопрос одной из своих подписчиц в социальных сетях, заявил, что «лучше в цирк сходить, чем на «Песню года», потому что там не так грустно».

«Это невыносимо смотреть, не говоря уже об участии. Поэтому я лучше не буду нигде, чем там», — отмечал продюсер.

Игорь Крутой и Максим Фадеев не общаются уже больше пяти лет. Поводом стал скандал, разгоревшийся при попытке запустить совместную радиостанцию после потери «Русского радио». В прессе они за последние годы уже не раз критично высказывались в адрес друг друга.

Смотрите также: