Семейные съемки: Анна Ковальчук рассказала, появится ли сын Добрыня в «Тайнах следствия»

14 декабря на телеканале «Россия» выходит 20-й, юбилейный сезон сериала-бестселлера «Тайны следствия». Накануне премьеры исполнительница главной роли Анна Ковальчук ответила на интересные вопросы о себе, рассказала, как сложится судьба ее героини — подполковника Марии Сергеевны Швецовой.

На видео-конференции актриса появилась в джемпере, приспущенном на одно плечо и обтягивающих лосинах.

В Москву Анна приехала из Санкт-Петербурга. Шутит, что в поезде никто не узнал, так как была в маске.

«У нас на площадке атмосфера семьи. Если человек не проникается, не чувствует семьей, то он каким-то образом выживается из сериала», — рассказывает о многолетнем опыте работы в «Тайнах следствия» актриса.

Говоря о своем опыте работы в «Тайнах следствия», актриса признается, что долго искали образ Швецовой: меняли линзы, делали разные прически, наряды.

«Из-за пандемии мы работали двумя группами, у нас было два режиссера, чтобы успеть к декабрю. Олимпиаду можно перенести, а нас нет. Мы даже думали оставить маски на лицах, но правильно сделали, что не стали. А еще проходили тесты на коронавирус», — делится Ковальчук.

Съемочная группа признается, что приостановка многих других проектов привела в «Тайны следствия» очень много интересных актеров. Кастинг был очень удачным.

Один из вопросов, который интересует поклонников: будет что-нибудь у Марии Сергеевны с Олегом Платоновым?

«Почему-то сценаристы не могут перешагнуть этот момент и отдать Марию Сергеевну в руки хорошего мужчины. И даже 20-й сезон открыла, а там большой вопрос. Может, зрители его как-то решат, подтолкнут. Но все смешное, все вкусняшки придумывают на площадке сами артисты».

Кстати, вместе с Анной Ковальчук в 20-м сезоне снялась ее дочь Злата, но о карьере актрисы девушка не мечтает.

«Она учится на юридическом факультете. «Тайны следствия» для нее почти родной дом, она немного снимается, зарабатывает что-то для своих лошадей. У нас помимо Златы еще и собака наша появилась в кадре, Бусинка. Думаю она будет и 21-м, и 30-м сезоне с нами. Она замечательно себя вела, просто умничка. Мы еще хотели снять нашу лошадь, но не доехали до нее», — говорит Анна. View this post on Instagram A post shared by Анна Ковальчук (@annakovalchuk313)

К беседе подключилась дочь Анны Ковальчук — Злата. Она решила рассказать, как отношения с мамой в кино отличаются от реальных.

«Мы с мамой стараемся переносить в кино наше тепло и любовь. Хотя на экране мы ссоримся, но в жизни никогда. Мы дружим, она моя лучшая подруга, я ее обожаю, люблю. В сериале уезжала, а в жизни никогда от мамы не уеду», — говорит девушка.

Эти слова вызвали у Анны Ковальчук слезы. А вот сын Добрыня пока не планирует пойти в большое кино.

«У меня было пару предложений для него, но он пока не хочет».

«Тайны следствия» на телеканале «Россия» 14 декабря в 21:20.

Смотрите также