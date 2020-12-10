«С тобой столько всего связано»: Басков поздравил Повалий и поделился общим архивным фото

Несколько лет назад дуэт Николая Баскова и Таисии Повалий получился одним из самых популярных, а песня «Ты далеко» стала настоящим хитом. Конечно же, в день рождения певицы Николай не смог не поздравить коллегу. 10 декабря ей исполнилось 56 лет. Теплые пожелания артист сопроводил архивным снимком в своем Instagram.

«Яркие хиты, теплые воспоминания, наши поездки и посиделки — с тобой столько всего светлого связано! Я желаю тебе любви, успеха, радости, добра! Здоровья тебе и твоим близким! Будь абсолютно счастлива!» — написал Басков.

Фанаты Николая присоединились к поздравлениям.

«Она прекрасна, помню ваши дуэты! Какой красивый дуэт на фото! Желаю быть счастливой!» — писали пользователи Сети.

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