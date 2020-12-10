А был с волосами: Хрусталев показал себя в молодости с густой шевелюрой

Дмитрий Хрусталев решил показать, как выглядел 25 лет назад. Снимком он поделился в своем Instagram. Главное изменение во внешности, которое случилось с телеведущим, конечно же, прическа. В юные годы у юмориста была шикарная шевелюра.

Фанаты отметили, что в те годы Дмитрий имел поразительную схожесть с тиктокером Даней Милохиным, который в свои 19 лет стал одним из самых богатых и популярных блогеров этого года.

«Даня Милохин на минималках. Ой, сколько волос!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно 41-летний Хрусталев взволновал своих фанатов. Телеведущий был экстренно госпитализирован в одну из больниц, когда ехал в гости к маме в Санкт-Петербург. К счастью, все обошлось и Дмитрий быстро пошел на поправку.

Смотрите также: