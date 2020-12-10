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Новый год к нам мчится: Климова с дочкой Беллой похвастались наряженной елочкой

Актриса с младшей наследницей украсила лесную красавицу.

Новый год к нам мчится: Климова с дочкой Беллой похвастались наряженной елочкой
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

До главного зимнего праздника остается все меньше времени. Поэтому многие звездные семьи уже нарядили елочку и украсили свои дома праздничным декором. Например, у телеведущей Ксении Бородиной весь дом изобилует белыми совами: она решила разбавить волшебную атмосферу элементами природы.

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова тоже поспешила поставить главный символ Нового года. Вместе с младшей наследницей, пятилетней Беллой, актриса нарядила лесную красавицу и показала результаты своего труда.

Белла Месхи
Белла Месхи. Фото: instagram.com/klimovagram/

Свечи, птички и шарики девочка старательно развешала по всем колючим веточкам. А после этого запечатлелась на фоне наряженной елочки.

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