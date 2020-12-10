Какие вещи забираем с собой из 2020-го в 2021 год: видеообзор модных трендов
Видео
Лера Кудрявцева: «Юля Савичева рассказала о семейной драме»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Мамина зайка: Юлия Липницкая показала подросшую дочку от Владислава Тарасенко

Малышке Каталине вот-вот исполнится полгодика.

Мамина зайка: Юлия Липницкая показала подросшую дочку от Владислава Тарасенко
Юлия Липницкая. Фото: Global Look Press

В этом году во многих звездных семьях побывал аист. Он принес знаменитым парам по первенцу, а к кому-то даже заглянул во второй раз. Накануне, к примеру, крестили своего второго сына Наташа Подольская и Владимир Пресняков. Малыш Ванечка родился у них в октябре.

22-летняя олимпийская чемпионка Юлия Липницкая мамой стала впервые. Еще летом весть об этом облетела весь спортивный мир. Девушка намерена была скрывать столь знаменательное событие, но кто-то проговорился, и фигуристка даже расстроилась. Однако позже представила малышку, которую назвали Каталиной, в своем микроблоге.

Время идет, и детки растут. Скоро Каталине исполнится шесть месяцев, и мама показала, как сильно уже подросла ее дочурка. Фигуристка запечатлелась с наследницей, которую нарядила в забавную шапочку с ушками. Становится заметно, как малышка похожа на Юлию – такой же цвет глаз и взгляд.

Юлия Липницкая с дочкой Каталиной
Юлия Липницкая с дочкой Каталиной. Фото: instagram.com/sunnylipnitskaya/

Напомним, отцом Каталины является коллега Липницкой по льду Владислав Тарасенко. Они вместе уже несколько лет. Пара официально пока не оформила отношения, по крайней мере, об этом фигуристы не объявляли.

Смотрите также

Тэги

дети звезддочкаподросшаяЮлия ЛипницкаяЮлия Липницкая последние новости