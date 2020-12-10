Мамина зайка: Юлия Липницкая показала подросшую дочку от Владислава Тарасенко

В этом году во многих звездных семьях побывал аист. Он принес знаменитым парам по первенцу, а к кому-то даже заглянул во второй раз. Накануне, к примеру, крестили своего второго сына Наташа Подольская и Владимир Пресняков. Малыш Ванечка родился у них в октябре.

22-летняя олимпийская чемпионка Юлия Липницкая мамой стала впервые. Еще летом весть об этом облетела весь спортивный мир. Девушка намерена была скрывать столь знаменательное событие, но кто-то проговорился, и фигуристка даже расстроилась. Однако позже представила малышку, которую назвали Каталиной, в своем микроблоге.

Время идет, и детки растут. Скоро Каталине исполнится шесть месяцев, и мама показала, как сильно уже подросла ее дочурка. Фигуристка запечатлелась с наследницей, которую нарядила в забавную шапочку с ушками. Становится заметно, как малышка похожа на Юлию – такой же цвет глаз и взгляд.

Напомним, отцом Каталины является коллега Липницкой по льду Владислав Тарасенко. Они вместе уже несколько лет. Пара официально пока не оформила отношения, по крайней мере, об этом фигуристы не объявляли.

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