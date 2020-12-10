«И просто, и нестандартно»: Бондарчук дополнила образ с нежно-розовым жакетом белыми ботинками

51-летняя модель, светская львица Светлана Бондарчук регулярно демонстрирует в соцсети свои наряды. Причем не всегда это вечерние аутфиты, продуманные до мелочей. Звезда обожает моду и все, что с ней связано, а потому старается даже повседневный образ подать нетривиально.

Это отмечают многие стилисты. По мнению эксперта портала Teleprogrаmma.pro Ольги Трофимовой, Светлана может себе позволить даже антитренды – у нее давно сформировался собственный стиль.

В новом аутфите Светлана сочетала водолазку с розовым жакетом и белыми сапогами.

«Светлана является большой модницей, большой творческой личностью, которая уместно, эффектно подает нам различные свои луки. Здесь мы видим раскованный, расслабленный повседневный образ. Белая обувь хоть и вышла из моды, но не для таких поклонниц стиля, как Светлана. Имея собственный стиль, она часто игнорирует тенденции, что уходят и приходят, и верна себе и своему выбору. В пару к белым ботинкам на каблуке Светлана берет свитер с воротником-гольфом, или его еще называют воротник-носок, то есть водолазку. Притягивающим внимание является морозно-розовый с бежевым оттенком жакет. Если бы не он, образ бы получился не таким свежим, — отметила Ольга Трофимова и добавила:

— И просто, и нестандартно. Не каждая девушка на это бы решилась. А у Светланы это получается легко, а главное — уместно. И сочетание цвета соответствует цветотипу модели».

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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