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«Можно приходить с улыбкой!»: Подольская в вязаном костюме молочного цвета навестила своего врача

Певица поблагодарила доктора за чуткое отношение к ее беременности.

«Можно приходить с улыбкой!»: Подольская в вязаном костюме молочного цвета навестила своего врача
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

38-летняя певица Наталья Подольская в октябре стала мамой во второй раз. Она подарила мужу, 52-летнему Владимиру Преснякову, еще одного сына, которого назвали Ванечкой.

Накануне в семье звезд состоялась светлое и важное событие — крестины. В храм Подольская отправилась в белой рубашке и длинной юбке небесно-голубого цвета. Покрестили Ванечку в честь Иоанна Крестителя. А после устроили праздничный обед с красивым крестильным тортиком.

После завершения всех хлопот Наталья Подольская, наконец, добралась до своего лечащего врача. Девушка навестила доктора в стильном вязаном костюме молочного цвета и шляпе-панамке. Она поблагодарила медика за отношение.

«Пост благодарности моему чудесному врачу Ольге Валентиновне Хренниковой, которая вела обе мои беременности очень чутко и внимательно, — написала Подольская и заметила: — Да! К врачу можно приходить с улыбкой!»

Напомним, что старшему сына Подольской и Преснякова в этом году исполнилось пять лет. Помимо младших, у музыканта есть третий сын, первенец Никита, которому уже 29 лет. Он родился у звезды в браке с Кристиной Орбакайте.

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