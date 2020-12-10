«Может быть, я и сдалась бы»: Воробей рассказала об отношениях с Дроботенко

53-летняя Елена Воробей стала героиней нового выпуска шоу «Алена, блин!» на YouTube. И не обошлось без обсуждения прежних связей и романов. К примеру, ей не раз приписывали амуры с Сергеем Дроботенко.

Звезда призналась, что он симпатизировал ей практически с первого дня знакомства. Воробей комфортно бывать с ним в театре, ходить в кино или музеи, обедать, ужинать. К тому же, этой зимой артистка собиралась полететь на отдых вместе с Дроботенко – нынешний бойфренд легко отпустил ее с ним.

«Сережа Дроботенко за мной как за девушкой, за женщиной вот так явно не ухаживал. Может быть, я и сдалась бы. Я не знаю. Просто не было таких серьезных подкатов. Вот так все рядышком, и никогда не знаешь, когда эта ниточка где-то найдется», — призналась звезда.

А вот с Юрием Гальцевым, с которым пародистку также подозревали в близких отношениях, у Воробей была только работа. Или общение поклонницы и кумира. «Просто обожала, да. Влюбленность такая как в клоуна, как в очень одаренного человека. И почему-то все время проходит мимо, мы вроде бы из одного цеха, мне так хотелось, чтобы он обратил на меня внимание», — призналась артистка.

И творческий дуэт, которого так хотела Воробей, все-таки с Гальцевым у нее сложился. Причем, он оказался очень успешным и востребованным.

Сейчас она живет в гражданском браке с 50-летним Сергеем Евтуховичем. Мужчина работает в государственной сфере, и Воробей намекнула на разные социальные статусы между ними.

Смотрите также