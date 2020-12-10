«Благодарю за поддержку»: Дробыш поделился свежими кадрами с перенесшим инсульт Носковым

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в Instagram поделился свежими снимками с музыкантом Николаем Носковым, который в 2017 году перенес инсульт.

Как известно, продюсер не забывает своего давнего друга. Для него он организовал в прямом эфире на «Ютубе» концерт, который могли послушать все поклонники Носкова. В выступлении принял участие и певец Стас Пьеха.

«Друзья, хочу еще раз сказать большое спасибо всем, кто принимал участие в концерте и его организации! Спасибо всем, кто смотрел и тем, кто отправлял подарки! Благодарю всех вас за поддержку и любовь к творчеству Николая Носкова! Вы — крутые». Виктор Дробыш

Отметим, что выступление состоялось ровно через год после знаменитого концерта в «Крокусе» «Живой». Тогда Николай Носков впервые появился перед публикой после инсульта и удивил многих зрителей. Среди поклонников артиста были и те, кто не верил, что исполнитель сможет вернуться на сцену после болезни и долгой реабилитации.

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