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Словно невесты: старшая дочь Навки и Лиза Пескова предстали вместе в белых платьях

Саша и Лиза приняли участие в фотосессии.

Словно невесты: старшая дочь Навки и Лиза Пескова предстали вместе в белых платьях
Лиза Пескова и Саша Жулина. Фото: instagram.com/lisa_peskova/

Старшая наследница Татьяны Навки и Александра Жулина — Саша — и дочка Дмитрия Пескова — Лиза — приняли участие в нежной фотосессии, представ перед объективами в белых нарядах, напоминающих свадебные. Обе блондинки в платьях в пол, сшитых из дорогих тканей и инкрустированных стразами, напоминали диснеевских принцесс.

На обнародованных в Сети кадрах они сменили несколько нарядов — один другого изысканнее. Было заметно, что они немного устали от каблуков и непростого монотонного процесса, но продолжали достойно держаться перед камерами.

Напомним, Саша Жулина родилась в первом браке Татьяны Навки с фигуристом и тренером Александром Жулиным. А Лиза Пескова — старшая дочь от первого брака Дмитрия Пескова, второго мужа олимпийской чемпионки.

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