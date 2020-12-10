«Когда визажист переборщила с гримом»: Корчевников помолодел на 30 лет на забавном видео

Телеведущий Борис Корчевников в Instagram поделился забавным видео. На кадрах он вдруг стал школьником начальных классов. Ведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» сидит при этом за своим рабочим столом. Судя по всему, такое преображение с ним произошло благодаря специальной программе в Сети.

«Когда визажист чуть переборщил с гримом», — подписал он забавную запись.

«Какой хорошенький. Ну просто школьник», «Какой малыш. Очень милый мальчик», «Малыш, а ты уроки выучил?» — стали подшучивать над звездой его поклонники.

Напомним, что летом нынешнего года Борису Корчевникову исполнилось 38 лет. В последние годы ведущему, у которого были некоторые проблемы со здоровьем, приписывали огромное количество романов. Сам он никогда официально женат не был. При этом каждый раз в эфире своей программы он подчеркивает, что ищет ту единственную, с которой будет готов встретить старость.

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