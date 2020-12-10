«У нас есть что продать»: Воробей оправдалась за свои просьбы денег на еду и скидки артистам

Артистка объяснила, что она имела в виду на самом деле.

Минувшей осенью из-за новой волны коронавируса многие ограничения были вновь ужесточены. К примеру, в театрах теперь наполняемость зала зрителями должна составлять 25%. На введение новых требований отреагировала юмористка Елена Воробей. Актриса заявила, что у артистов бедственное положение, попросила помощи у властей в виде льгот на еду.

На Воробей обрушилась лавина хейта. В Сети пародистку затравили и отправили «работать кондуктором». Звезда в шоу «Алена, блин!» поспешила оправдаться за сказанное и объяснила, как дело было на самом деле.

Оказалось, что во время телефонного разговора с журналистами артистка ответила на вопрос, как артистам и эстрадным деятелям живется в это непростое время. И Воробей стала рассуждать в целом о сфере и профессии артиста, представленной во всех городах нашей необъятной Родины. Есть множество тех коллег, которые очень далеки от Москвы и географически, и финансово. Кроме того, ежегодно выпускаются новые студенты театральных институтов, не все идут в театр, а остаются самозанятыми.

«Отнимая у этих людей работу, неплохо бы подумать, как им выжить», — заметила в беседе Воробей. И пояснила: «И в моем дальнейшем ответе был сарказм: «Хотя бы скидку предложите на продукты первой необходимости».

И артистка заметила, что все ее знаменитые коллеги, которые осмелились высказаться вслух, имели в виду не себя лично, а как раз провинциальных коллег.

«У нас есть возможность подработать и на телевидении, и какие-то еще приглашения – пусть это не будет корпоратив на сто человек, ну где-то в частном доме, например. Да у нас есть что продать – недвижимость, машины дорогие, не вякали бы. Но у меня характер такой дурацкий, я за себя просить не умею», — отметила Воробей.

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