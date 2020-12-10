«Аполлон»: Ефим Шифрин в плавках на яхте показал свою идеальную фигуру в 64 года

Юморист Ефим Шифрин в Instagram поделился кадром, который не может не вызвать восхищения. На фотографии он запечатлен на яхте в одних плавках. При этом у звезды, которому уже 64 года, просто идеальная фигура.

«А ну-ка песню нам пропой веселый ветер», — подписал он кадр, вспомнив стихотворение «Веселый ветер», принадлежащее авторству советскому поэту Василию Лебедеву-Кумачу.

«Аполлон», «Боже мой. Это про смелых и больших людей», «Какой прекрасный мужчина. Всем бы так выглядеть в 64 года», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Шифрин нашел в архивах снимок юного Галкина до его отношений с Пугачевой В те годы юморист только начинал делать первые шаги к славе.

Напомним, что Ефим Шифрин — известный советский и российский артист эстрады. Он создатель и художественный руководитель «Шифрин-театра». Ефим Шифрин никогда не был официально женат. Любопытно, что его подруга телеведущая Ангелина Вовк однажды в одном из шоу на телевидении обмолвилась, что в юности он все-таки женился на девушке. Сам Шифрин никогда эту информацию не подтверждал.

Смотрите также: