«Не послушала, сделала аборт от отца»: дочь Ефремова объяснила, почему у Дорошиной не было детей

Дочь актера Олега Ефремова Анастасия в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у актрисы Нины Дорошиной, которая всю жизнь любила ее отца, не было своих детей.

«Я ей достаточно часто говорила: «Нинка, ну что ты не родила тогда?» Вот был бы сейчас у нас с Мишкой старший брат или сестра. Она действительно сделала от отца аборт. При том, что он умолял оставить ребенка. Он знакомил ее со своими родителями, приводил ее к своим знакомым, чтобы они ее убедили. Она мне говорила: «Ну, как тебе объяснить. Мне казалось, что я его привяжу как-то. У него будет камень на шее. Я как бы крылья ему подрежу этим ребенком и себе». У них тогда все только начиналось — любимая работа».

Анастасия Ефремова

Как заметила Ефремова, Дорошина в итоге не сохранила ребенка. «Она не послушала его. Сделала аборт. Больше детей уже у нее не было. Она всю жизнь носилась с племянниками. Ну, как тогда делали аборты. Она очень жалела потом. Тот ребенок был бы счастливым», — заявила Анастасия Ефремова.

Нина Дорошина ушла из жизни в апреле 2018 года. У нее за всю жизнь было два мужа. Первый актер Олег Даль, а второй художник по свету Владимир Ишков.

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