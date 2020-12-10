«Побег на остров стал проверкой»: Королева приняла домашние роды в племени Бома у аборигенов

Певица Наташа Королева в Instagram сообщила, что приняла домашние роды в племени Бома у местных аборигенов. Как известно, звезда отправилась на остров, чтобы выйти из зоны комфорта, в которой она находилась в последние годы. «Побег на остров», как она выразилась, стал для нее проверкой.

«Я выживала один на один с дикой природой, жила в племени Бома у местных аборигенов. Я добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды в племени». Наташа Королева

По словам Королевой, ей пришлось практически в дикой природе неимоверно сложно. Она даже хотела бросить все и вернуться домой. Однако желание понять, чего она стоит, преодолело все страхи. В итоге певица произвела перезагрузку и «обрела крылья». Кроме того, она сделала важные для себя выводы.

больше по теме Наташа Королева выплатила новогодние премии своим артистам и распустила коллектив Как отметила певица, у нее нет возможности содержать творческую команду.

Ранее стало известно о скандале в семье певицы. Ее муж танцовщик Тарзан изменял любимой женщине пока звезда отсутствовала дома. Впрочем, она смогла его простить. Сейчас и Тарзан, и Королева уверяют, что у них царит полная гармония в отношениях.

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